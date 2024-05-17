Landini: "Scritto a tutti i presidenti di regione per chiedere stop dell'autonomia differenziata"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Abbiamo scritto e le lettere sono partite ieri sia a tutti i presidenti delle Regioni del nostro Paese per chiedere espressamente di non proseguire e di dare un messaggio, di svolgere una loro funzione che sia proprio di contrasto e di blocco dell'idea dell'autonomia differenziata. Abbiamo scritto a tutti i segretari delle forze politiche, anche a tutti i capigruppo che sono presenti naturalmente nel Parlamento, proprio perché per quello che ci riguarda oggi è il momento di fare politiche che vadano nella direzione opposta di quello che sta avvenendo e cioè abbiamo bisogno di unità", le parole del segretario generale della Cgil Landini nel corso di una conferenza stampa. / Collettiva Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev