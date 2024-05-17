Landini (Cgil): "Con manifestazione del 25 maggio a Napoli mandiamo messaggio di unità"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Penso anche agli ultimi dati che sono emersi non dal sindacato , ma dall'Istat, che ci indicano come in questi anni sono aumentate le diseguaglianze e la manifestazione del 25 di maggio a Napoli vuole avere questo significato. Aver scelto, insieme a tutte le associazioni, questa manifestazione nazionale, di non farla a Roma ma di farla a Napoli è una scelta anche molto precisa, proprio perché noi vogliamo mandare un messaggio di unità", le parole del segretario generale della Cgil Landini in conferenza stampa./ Collettiva Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev