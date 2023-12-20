La Russa: "Stima per Mattarella, svolge ruolo meritoriamente. Grazie"

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Signor Presidente, Lei conosce e non da ora e non solo dal periodo in cui ha meritoriamente svolto e ricopre tuttora questo ambitissimo ruolo di rappresentante tutti gli italiani e tutte le nostre istituzioni, Lei conosce sin da prima - dicevo - la stima e l'apprezzamento che nutro personalmente e la stima che tutte le Istituzioni e tutti gli italiani mostrano verso la sua persona e il ruolo che - ripeto volutamente - meritoriamente esercita". Così il presiedente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno al Quirinale. Fonte video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev