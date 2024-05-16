La Russa in Aula: "Su mia proposta Toniato nominato nuovo segretario generale"

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 “Sono molto contento e veramente lieto di potervi annunciare che il Consiglio di Presidenza su mia proposta ha nominato all’unanimità Federico Toniato segretario generale del Senato della Repubblica”, ha annunciato in Aula il Presidente del Senato La Russa, in merito alla nomina di Toniato. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev