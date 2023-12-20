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La Russa a Mattarella: Grazie Presidente per il ruolo che svolge meritoriamente
20 dicembre 2023 alle 19:17aggiornato il 24 maggio 2026 alle 20:15
(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Signor Presidente della Repubblica, grazie per ruolo che meritoriamente svolge "Di rappresentante di tutti gli italiani". Lei conosce sin da prima la stima e l’apprezzamento che nutro personalmente e la stima che tutte le Istituzioni e tutti gli italiani mostrano verso la sua persona e il ruolo che – ripeto volutamente – meritoriamente esercita", le parole del Presidente del Senato La Russa al Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev