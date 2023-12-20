La Russa a Mattarella: Grazie Presidente per il ruolo che svolge meritoriamente

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2023 "Signor Presidente della Repubblica, grazie per ruolo che meritoriamente svolge "Di rappresentante di tutti gli italiani". Lei conosce sin da prima la stima e l’apprezzamento che nutro personalmente e la stima che tutte le Istituzioni e tutti gli italiani mostrano verso la sua persona e il ruolo che – ripeto volutamente – meritoriamente esercita", le parole del Presidente del Senato La Russa al Quirinale. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev