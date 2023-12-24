La messa della Vigilia di Natale nella Basilica di San Pietro, i fedeli: “E’ stato commovente”

(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2023 Si è tenuta nella Basilica di San Pietro in Vaticano la tradizionale messa della notte di Natale, celebrata da Papa Francesco insieme a molti vescovi. "E' stato commovente". "Papa Francecso è passato a pochi metri da noi, siamo così contenti". "E' stato bellissimo ascoltare la celebrazione". "E' una serata molto importante". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev