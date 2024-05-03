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La bandiera dell'esercito "atterrata" in paracadute alla festa per i 163 anni
03 maggio 2024 alle 18:47aggiornato il 25 maggio 2026 alle 12:59
(Agenzia Vista) Roma, 3 maggio 2024 Giornata di festa all'ippodromo militare "Gen. C.A. Pietro Giannattasio" di Tor di Quinto, a Roma, per le celebrazioni dei 163 anni dalla costituzione dell’Esercito italiano: dopo il diluvio, una svolta spuntato il sole, è avvenuto l’atterraggio di uno dei paracadutisti che, in volo, ha esposto la bandiera dell’Esercito. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev