Joe Perrino, la prima intervista dopo l’incidente: «Nel 2024 voglio tornare, ho già fissato dei concerti per l’estate»

Sono passati più di quattro mesi dal terribile incidente in cui il noto cantante cagliaritano Nicola Macciò, per tutti Joe Perrino, era rimasto gravemente ferito. Poi la lotta tra la vita e la morte e la lenta ripresa. Ed è ancora dal letto di un ospedale che Joe parla pubblicamente per la prima volta, da quel giorno di agosto. Lo ha fatto in collegamento con Francesco Abate, all’interno della trasmissione “Caffè corretto” di Radiolina.

«Per il 2024», dice, «mi auguro che mi rimettano in piedi, che mi rimettano i pezzi insieme. I presupposti sono buoni, per scaramanzia mi sono anche permesso di fissare dei concerti per quest’estate. Spero di ritornare in forma».