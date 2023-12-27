Imbrattato nella notte il portone di Palazzo Chigi, le operazioni di pulizia

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2023 Nella notte tra il 26 e il 27 dicembre un ragazzo ha imbrattato con una bomboletta spray rossa il portone di Palazzo Chigi, scrivendo "rex republic". Il giovane è stato preso e identificato dagli agenti dell'Ispettorato di Pubblica sicurezza della Presidenza del Consiglio. In mattinata sono cominciate le operazioni di pulizia del portone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev