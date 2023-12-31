Il Sarcidano si mobilita: "No all'eolico e no alle scorie"

“La notizia era nell’aria, ma non ce l’aspettavamo alla vigilia di Natale”.

Non è stato un bel regalo quello arrivato nei giorni scorsi dal ministero dell’Ambiente, che ha pubblicato l’elenco delle aree individuate per realizzare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. «Otto di queste pattumiere sono in Sardegna», taglia corto Marta Serra, coordinatrice del comitato “Sar X Sar”.

Secondo l’attivista di Nurallao la battaglia contro i depositi delle scorie radioattive deve essere combattuta insieme ai comitati che si oppongono all’assalto eolico. «Dobbiamo essere tutti uniti – aggiunge – c’è di mezzo il futuro della nostra terra. Bisogna fermare la speculazione energetica e lo stoccaggio delle scorie. La protesta popolare non basta. Anche le istituzioni devono scendere in campo. La politica deve fare la sua parte, possibilmente senza strumentalizzare questa vicenda a fini elettorali. Dobbiamo avere la consapevolezza che la Sardegna non può e non deve ospitare i rifiuti radioattivi prodotti altrove. Sono convinta che anche i sindaci difenderanno i territori indicati per ospitare i depositi di stoccaggio. Siamo davanti a una nuova forma di colonialismo. Oltre allo Stato ci sono anche le multinazionali dell’energia. Non se ne può più. Nel frattempo l’interno dell’Isola si svuota. I nostri paesi rischiano di sparire”.