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Il regista Bellocchi ai David al Quirinale: "Spero che si acceleri sui fondi per il cinema"
03 maggio 2024 alle 16:08aggiornato il 24 maggio 2026 alle 20:23
(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2024 "Spero che le parole del Presidente della Repubblica contribuiscano ad accelerare quegli iter per poter avere quei fondi. Tanti produttori li stanno attendendo e sono fermi per questo. Speriamo che questo invito da parte del Presidente possa accelerare. Il cinema ne ha bisogno. Mettiamo da parte ladri, incompetenti e dilettanti che non amano il cinema. Il cinema ne ha davvero bisogno. Il monito del Presidente Mattarella è stato sicuramente prezioso" lo ha detto il regista Marco Bellocchi, tra i candidati al David di Donatello che si sono recati al Quirinale per incontrare il Presidente della Repubblica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev