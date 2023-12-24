Il Presidente della Camera Fontana incontra i militari in Bulgaria: Grazie per quello che fate

(Agenzia Vista) Bulgaria, 24 dicembre 2023 "Sono qui per dirvi che siamo vicini a voi, al vostro sacrificio. Sono qui per dirvi grazie a nome dell'Italia, per tutto quello che fate. Vi assicuro che la vostra patria se ne ricorda ogni giorno", le parole del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha incontrato i militari in Bulgaria in occasione delle festività. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev