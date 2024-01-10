Il neo premier francese Attal: "Da Macron audacia e fiducia in gioventù"

(Agenzia Vista) Francia, 09 gennaio 2024 "Il più giovane presidente della Repubblica ha nominato il più giovane primo ministro. Ci vedo un solo simbolo, quello dell'audacia e della fiducia nella gioventù". A dichiararlo è stato il premier francese Gabriel Attal pronunciando il discorso a Matignon dopo il passaggio di poteri con Elisabeth Borne. Attal ha ringraziato il presidente Macron e Borne, "una premier di azione e coraggio" la cui storia "personale ed etica" hanno fatto da esempio. "Sappiamo tutti quello che ti dobbiamo", le ha detto. Fonte video: Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev