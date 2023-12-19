Il ministro finanze francesi: Italia Germania e Francia allineate su patto di stabilità

(Agenzia Vista) Parigi, 19 dicembre 2023 "Quindi, lo ripeto, questa sera Francia e Germania dovrebbero raggiungere un accordo al 100% su queste nuove regole del patto di stabilità e crescita. Questa è un’ottima notizia per tutti gli stati europei. Abbiamo lavorato molto anche con i nostri amici italiani, in particolare con il Ministro delle Finanze italiano Giancarlo Giorgetti. Penso che siamo esattamente sulla stessa linea dell’Italia ed è anche un’ottima notizia che Francia, Germania e Italia si allineino a questa nuova regola del patto di stabilità e crescita", le parole del ministro dell'Economia francese nel corso di una conferenza stampa con il suo omologo tedesco. / Fb Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev