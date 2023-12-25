Il discorso di Natale di Re Carlo III dal balcone dell'incoronazione e con un albero sostenibile

(Agenzia Vista) Londra, 25 dicembre 2023 Un albero di Natale sostenibile e pronto per essere ripiantato e il balcone da cui si era affacciato dopo la sua incoronazione: questa l'ambientazione che Re Carlo III ha scelto per il suo secondo discorso di Natale, il primo però dall'investitura solenne a Westminster Abbey. Il discorso è stato registrato a Buckingham Palace. / Royal Family Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev