Il cassone dell'ecocentro è pieno: disagi, malumori e auto in coda a Sant'Elia

Una ventina di auto in fila, la coda che cresce minuto dopo minuto. È lo scenario filmato questo pomeriggio a Cagliari, fuori dall'ecocentro di Sant'Elia.

A causare i disagi e il malumore dei cittadini al volante è stato un intervento di routine: un cambio di cassoni per la differenziata che ha costretto gli utenti ad attendere il proprio turno per il conferimento.

La situazione si è poi normalizzata e il servizio ha ripreso a funzionare regolarmente.

(Unioneonline/v.f.)