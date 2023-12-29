Guerra Ucraina, Zelensky: "Lanciati 110 missili russi, risponderemo a terrorismo Mosca"

(Agenzia Vista) Kiev, 29 dicembre 2023 "Un totale di circa 110 missili sono stati lanciati contro l'Ucraina, la maggior parte dei quali è stata abbattuta". Lo ha scritto in un tweet il presidente ucraino Volodymyr Zelensky confermando che "un reparto maternità, strutture educative, un centro commerciale, edifici residenziali a più piani e case private, un deposito commerciale e un parcheggio. Kiev, Lviv, Odessa, Dnipro, Kharkiv, Zaporizhzhia e altre città. Oggi la Russia ha utilizzato quasi ogni tipo di arma nel suo arsenale: 'Kindzhals', S-300, missili da crociera e droni. I bombardieri strategici hanno lanciato missili X-101/X-505". Zelensky ha aggiunto che "sfortunatamente, a causa dei raid, ci sono stati morti e feriti. Tutti i servizi lavorano 24 ore su 24 e forniscono l'aiuto necessario. Le mie condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari. Auguro una pronta guarigione agli infortunati. Risponderemo sicuramente agli attacchi terroristici. E continueremo a lottare per la sicurezza del nostro intero Paese, di ogni città e di ogni cittadino. Il terrorismo russo deve perdere e perderà". Fonte video: Zelenskiy / Official Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev