Guerra Ucraina, maxi scambio di prigionieri. 230 soldati di Kiev in cambio di 248 russi

(Agenzia Vista) Kiev, 05 gennaio 2024 Maxi scambio di prigionieri fra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha annunciato il ritorno a casa di 230 soldati e civili, mentre da parte russa i militari liberati sono 248. Lo scambio è stato reso possibile grazie alla mediazione degli Emirati Arabi Uniti. Da parte ucraina si sottolinea che si tratta del maggior scambio di prigionieri dall'inizio della guerra. "230 della nostra gente. Oggi 213 soldati e sergenti, 11 ufficiali e sei civili sono tornati a casa. Sono grato a tutti coloro che hanno ottenuto questo risultato", ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul social X. "Dopo un lungo periodo di tempo siamo stati in grado di condurre uno scambio di prigionieri molto complesso... gli Emirati Arabi Uniti hanno partecipato direttamente nell'organizzazione di questo processo", ha detto il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrilo Budanov, citato da Ukrainska Pravda. In precedenza anche il ministero della Difesa di Mosca aveva reso noto il ruolo degli Emirati. Fra gli ucraini rilasciati vi sono cinque donne, ma anche soldati catturati nella prima fase della guerra, sull'isola dei Serpenti, nella centrale nucleare di Cernobyl, a Mariupol. Fonte video: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev