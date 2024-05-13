Gualtieri: "La minaccia che ho ricevuto? Noi andiamo avanti con la massima determinazione"

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2024 "Abbiamo sporto denuncia. Le autorità faranno gli approfondimenti per capire di che si tratta. Noi ovviamente andiamo vanti con la massima determinazione. Stiamo facendo un'azione di riqualificazione di Tor Bella Monaca con il supporto attivo di buona parte degli abitanti" lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine della presentazione del libro "Attraversamenti" di Goffredo Bettini, presso l'Auditorium Parco della Musica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev