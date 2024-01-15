Grillo: "Rivediamo Patti lateranensi"

(Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2024 "In Europa il cattolicesimo è sul 22%, in Sud America al 65%- 70%. Il cattolicesimo è nel Secondo e Terzo mondo, ed è in crisi perché si affida a questi media di informazione miserabili, non all'altezza. Poi c'è da rivedere i Patti Lateranensi. Siamo sempre su idee vecchie, bisogna rivederle. La Chiesa riceve dallo Stato 4 miliardi perché deve mantenere 2 milioni e mezzo di dipendenti e un amministratore delegato e prende 1,1 miliardi di 8 per mille all'insaputa degli italiani. Bisognerebbe dirlo al Papa, se ci fosse un giornalista in grado di farlo, perché questo è un Papa che ragiona, che sta sul pezzo, anche perché oggi non crediamo più a niente e rischiamo di credere a tutto. Ho letto un libro di Sant'Agostino che sembra scritto oggi sull'utilità del credere. Abbiamo sostituito Dio, che c'è sempre stato, e il nostro pensiero non è debole, è assolutamente immobilizzato. Non sappiamo chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo, quindi un pò di domande bisogna farsele". Lo dice Beppe Grillo, in riferimento alla partecipazione di Bergoglio al programma di Fabio Fazio “Che Tempo che Fa”. Fonte video: X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev