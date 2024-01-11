Grillo racconta giorni in ospedale: "In camera mortuaria per stare più tranquillo"

(Agenzia Vista) Roma, 08 gennaio 2024 Beppe Grillo racconta il suo recente ricovero nell'ospedale di Cecina in un video girato nella casa di Genova e postato su Instagram e sul suo blog a cui affida anche una serie di riflessioni sulla sanità pubblica. "Sono uscito da quell'ospedalino di Cecina anche con un'esperienza molto positiva - racconta il fondatore e garante del M5S -, nel senso che il pronto soccorso, medici, infermieri, barellieri, li ho visti affannarsi, lavorare in un modo strepitoso. In una corsia dove io a 75 anni ero il più giovane, c'era anche un centenario tra rumori e allarmi che suonavano: io capisco che per medici e infermieri lavorare in quelle condizioni sia molto difficoltoso. Poi mi hanno trovato una cameretta in medicina al primo piano per stare più tranquillo, era quella mortuaria, cioè non stava morendo nessuno, mi hanno detto 'perché non va lì così sta più tranquillo?' e ho detto sì. Mi hanno fatto le analisi, adesso sono a casa e sto bene". Ma dopo aver visto "in che condizioni vivono i pronto soccorso proprio da dentro", Grillo ragiona su come le "disuguaglianze" siano il vero problema della salute. "Quando parliamo di salute - dice - dobbiamo inevitabilmente parlare di società, di ambiente, di alimentazione, di urbanistica. Ridurre la povertà è migliorare la società. La salute dei più poveri deve raggiungere lo standard dei più ricchi, per farlo abbiamo bisogno di sociologi, antropologi, architetti, perché dentro c'è tutto, c'è l'energia, quello che mangiamo, come ci muoviamo, le scelte che compiamo". Fonte video: Fb Grillo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev