Gli auguri di Giorgia Meloni sui social: Sia Natale di serenità e orgoglio

(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2023 "Voglio fare a ogni singolo italiano gli auguri di Buon Natale. Che sia un Natale di serenità, che sia un Natale di orgoglio. Il Governo sta facendo la sua parte per aiutare l'Italia in questa difficile situazione nella quale ci troviamo, ma è importante l'entusiasmo di ciascuno di noi. E allora spero che sia un Natale di entusiasmo, che sia un Natale sereno, che siano feste serene. E voglio fare un pensiero, rivolgere un pensiero particolare a quegli italiani che anche nei giorni di festa lavoreranno per garantire a ognuno di noi di avere i servizi essenziali. Chi lavora nelle forze dell'ordine, chi lavora negli ospedali, chi è impegnato nelle missioni di pace all'estero. A loro soprattutto grazie e auguri Italia", le parole del Presidente del Consiglio Meloni in un video postato sui social. / Fb Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev