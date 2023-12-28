Gli auguri di buon anno del ministro Sangiuliano: "Speriamo di tornare all'aria aperta"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 "Il primo proposito per l'anno nuovo è che finiscano le guerre. E poi vi invito a leggere il profilo ideologico del 900 italiano di Norberto Bobbio. Soprattutto nel punto in cui nella critica al positivismo di Benedetto Croce, riporta una frase di Croce che dice 'siamo tornati all'aria aperta'. Auguri" lo ha detto il ministro Sangiuliano entrando a Palazzo Chigi per il Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev