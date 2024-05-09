Giordano (FdI) presenta evento Ecr Party: “A Madrid per essere più connessi"

(Agenzia Vista) Roma, 8 maggio 2024 Una nuova tappa per Ecr Party, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei che, in vista delle elezioni europee, si riunirà a Madrid: “Continua il viaggio di Ecr attraverso l’Europa: questa volta siamo a Madrid dal 17 al 19 maggio. Siamo di nuovo ancora insieme per cercare di renderci ancora più vicini e sempre più connessi”. Il 17 maggio sarà dedicato ai giovani europei, il 18 agli adulti europei, e il 19 si terrà il grande evento coordinato da Vox. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev