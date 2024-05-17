Gabrielli (Vive-Vittoriano): "Vino unisce tradizione e innovazione"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "Quando si parla di made in Italy, si parla di quattro “A”, l'agroalimentare è un elemento fondamentale. Il vino in particolare, mi sembra che riunisca due termini, cioè quello della grande tradizione e quella della grande innovazione", le parole di Edith Gabrielli direttrice generale del Vive-Vittoriano e Palazzo Venezia al convegno organizzato in occasione della Giornata Nazionale della cultura del Vino e dell’Olio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev