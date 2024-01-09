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Gabriel Attal è il nuovo premier francese, il passaggio di consegne con l'uscente Elisabeth Borne
09 gennaio 2024 alle 16:44aggiornato il 25 maggio 2026 alle 01:28
(Agenzia Vista) Francia, 09 gennaio 2024 Il ministro dell'Istruzione, Gabriel Attal, è stato nominato primo ministro in Francia. Sostituisce Elisabeth Borne, che si è dimessa ieri. Attal, 34 anni, diventa il più giovane primo ministro della V Repubblica in Francia. Ecco il passaggio di consegne con l'uscente Elisabeth Borne. Fonte video: Elysee Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev