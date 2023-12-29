Fusione degli aeroporti sardi, Moro: "Pietra tombale sull'operazione dei privatI

La sentenza del Tribunale Civile di Cagliari, che rigetta il reclamo verso l'ordinanza che aveva sospeso la fusione degli aeroporti del nord Sardegna, Alghero e Olbia, ribadisce le ragioni della Regione e soprattutto rimette al centro il suo ruolo come garante dell'interesse pubblico”.

Lo ha dichiarato l’assessore dei Trasporti, Antonio Moro, durante la conferenza stampa convocata questo pomeriggio nella sede dell’assessorato. “Sotto l'aspetto sostanziale, il provvedimento - prosegue l’esponente della Giunta Solinas - mette una pietra tombale al progetto di fusione e privatizzazione degli aeroporti sardi, così come c’era stato prospettato dal fondo di investimento privato F2i. Questo rappresenta - conclude Moro - una grande conquista nell'interesse della Sardegna e a tutela dei diritti dei sardi, a incominciare dal diritto alla mobilità”.