Fratoianni: Questa destra è innamorata delle armi, dagli alberi di Natale con i bossoli alle pistole

(Agenzia Vista) Roma, 2 gennaio 2024 La dichiarazione del leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Ora la destra derubrica la vicenda a un fatterello di cronaca, non è così e non può finire a tarallucci e vino. Deputato Fdi ha mandato agli italiani devastante messaggio di irresponsabilità. Ci auguriamo che Questore di Vercelli abbia già avviato pratiche per ritiro porto d’armi. Come al solito per la destra la colpa è sempre di qualcun altro: lo stesso copione vale anche per il deputato di FdI che va alla festa di Capodanno con la pistola derubricato come un fatto minore di cronaca. E invece non è così.” Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev