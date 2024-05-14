Fratoianni (Avs): "A Budapest per incontrare Ilaria Salis in carcere"

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2024 "Ho cercato di raccontarle della solidarietà e dell'affetto che la circonda e credo che le abbia fatto piacere. Ho trovato una ragazza che è molto proiettata sul domani, sul futuro, sul suo futuro fuori dal carcere e sulla possibilità di far sì che questa possibilità, quella di essere parlamentare europea di alleanza verdi sinistre, sia un'occasione per continuare a fare politica, per occuparsi delle persone più deboli, dei diritti di tutti e tutti in Italia e in Europa", le parole di Nicola Fratoianni di Avs a Budapest dopo aver incontrato Ilaria Salis. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev