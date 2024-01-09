Foti (FdI): "Su Acca Larentia il problema è che morti non hanno ancora avuto giustizia"

(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2024 "Penso che quello di Acca Larentia, come problema, sia che dopo 46 anni quei poveri morti non hanno avuto giustizia. In una società che vuole almeno condividere alcuni principi fondanti dell'ordinamento, visto che il reato di omicidio non si prescrive, questo andrebbe perseguito fino alla fine, non approfittando della morte dei parenti più diretti" delle vittime. A dirlo è stato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, intervenendo in occasione della presentazione della conferenza sulla libertà di stampa organizzata da partito conservatore europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev