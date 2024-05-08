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Foti (FdI): "Grazie al Governo Meloni l'economia italiana è la più dinamica in Europa"
08 maggio 2024 alle 14:42aggiornato il 25 maggio 2026 alle 12:59
(Agenzia Vista) Roma, 08 maggio 2024 "L'economia italiana dimostra di essere la più dinamica a livello europeo, grazie alle misure assunte dal Governo Meloni che incidono sul benessere delle famiglie italiane. Le sinistre se ne facciano una ragione" lo ha detto il capogruppo alla Camera Tommaso Foti di Fratelli d'Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev