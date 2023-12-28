Fontana: "Nessuno squilibrio tra Camera e Senato nel numero dei decreti legge"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 "Si è molto parlato dello squilibrio tra Camera e Senato, guardando i dati che ci riguardano, devo dire che questo squilibrio nei numeri non c'è. Sono stati presentati 47 decreti legge e sono andati 24 al Senato e 23 alla Camera". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontrando la stampa parlamentare. Fonte video: Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev