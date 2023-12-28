Flashmob della Fnsi contro l'emendamento Costa davanti a Palazzo Chigi, le immagini

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 Una delegazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) ha organizzato un flashmob contro l'emendamento Costa, recentemente approvato. I manifestanti si sono presentate con delle mascherine con su scritto "bavaglio costa" e con uno striscione con su scritto "diritto all'informazione vs presunzione d'innocenza". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev