“Fischia la fine”, lo spot del Comune di Cagliari contro la violenza sulle donne. Truzzu: «Farà discutere»

Tutto inizia con un fischietto rosso che l’assessora comunale alla Pubblica struzione, Politiche Giovanili e Pari Opportunità, Marina Adamo, era solita tenere in tasca da ragazza «come strumento concreto ed efficace in caso di pericolo». Quel fischietto oggi diventa il simbolo della campagna di sensibilizzazione al contrasto alla violenza di genere del Comune di Cagliari, dal titolo “Fischia la fine”.

Lo spot si apre con le urla disperate di una donna. In sottofondo, si distinguono i rumori di botte, coltellate e quello del pianto di un neonato. Nel frattempo, scorrono sullo schermo le parole chiave del dramma sociale. Il tutto va avanti per circa venti secondi, prima di essere interrotto dal fischietto rosso e dall’invito a denunciare qualsiasi forma di violenza, sia da vittime che da testimoni: «È un video certamente d'impatto», commenta il sindaco Paolo Truzzu, «che probabilmente farà discutere, e se ciò accadrà noi ne saremo contenti. Il compito della comunicazione è quello di far confrontare le persone».