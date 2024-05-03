TG VIDEOLINAUltime Edizioni
Festa dell'esercito, Meloni passa in rassegna le truppe a bordo di un veicolo tattico
03 maggio 2024 alle 18:48aggiornato il 25 maggio 2026 alle 07:44
(Agenzia Vista) Roma, 3 maggio 2024 In occasione delle celebrazioni per i 163 anni dalla costituzione dell’esercito italiano, all'ippodromo militare "Gen. C.A. Pietro Giannattasio" di Tor di Quinto, a Roma, la premier Meloni ha passato in rassegna le truppe, sotto il diluvio, a bordo di un veicolo tattico militare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev