Federica Pellegrini in attesa del parto: "La cameretta della piccola è pronta"

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2023 Sono ore importanti e delicate quelle che sta vivendo Federica Pellegrini, insieme a Matteo Giunta. I nove mesi di gravidanza della “Divina” sono agli sgoccioli e tutti sono in attesa dell'arrivo della piccola Meringa, nomignolo che i quasi genitori hanno voluto dare alla bambina per non rivelare ancora il nome che hanno scelto per lei. Intanto, in casa è già tutto pronto, la cameretta è terminata e le decorazioni sono dolcissime. Fonte video: Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev