Fabrizio Maiello, il Maradona delle carceri, abbraccia Zola

Con il pallone ha sognato, gioito, pianto. Attraverso i palleggi è caduto, si è rialzato e ha riconquistato la vita. E oggi a Cagliari ha chiuso un cerchio e si è tolto un peso che si portava dietro da trent’anni.

Fabrizio Maiello, il Maradona delle carceri, che nella sua vita sbandata da latitante nel 1994 voleva rapire Gianfranco Zola, oggi ha potuto riabbracciarlo e chiedergli perdono per quell’azione che aveva pianificato, ma che davanti a uno sguardo dolce e a un “ciao ragazzi” del bomber di Oliena non è riuscito - per fortuna - a portare a termine.