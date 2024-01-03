Ex ILVA, Orlando: "Senza risposta su Cassa Integrazione farò esposto in Procura"

(Agenzia Vista) Roma, 3 gennaio 2024 L’ex ministro del Lavoro Orlando, nel corso dell’ultima seduta alla Camera del 2023 ha parlato della situazione legata all’utilizzo della cassa integrazione per i lavoratori dell’ex ILVA, minacciano un esposto in Procura: “Da ministro negli ultimi mesi del mio dicastero ero presente con il ministro Giorgetti ero presente a una riunione con le rappresentanze sindacali di ILVA nella quale si sollevò un tema: quello dell’utilizzo della cassa integrazione come strumento per pagare le ferie ai lavoratori e del mancato rispetto delle condizioni per il rilascio della cassa integrazione da parte dell’azienda. Alla luce di questa denuncia che poteva ravvisare anche profili di carattere penale, ritenni mio dovere avviare gli accertamenti tramite l’Ispettorato Nazionale del Lavoro", ha spiegato Orlando. "Nel corso dei mesi che si sono succeduti non si è avuta più notizia di questa ispezione. È cambiato il vertice dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e tramite alcuni colleghi ne abbiamo chiesto conto con un’interrogazione. Quest’interrogazione non ha avuto alcuna risposta. Chiederei che ci sia una risposta in tal senso affinché si eviti che l’unica strada per fare questo tipo di verifica sia un esposto alla Procura della Repubblica. Mi permetto di ribadire questa urgenza perché ritengo, come dire, che il nostro ambito naturale nel quale esercitare le nostre funzioni sia questo e non invece rivolgersi a un Procuratore della Repubblica, cosa che nel caso in cui non si avrà una risposta mi vedrò costretto a fare”, ha aggiunto. Fonte video Facebook Orlando Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev