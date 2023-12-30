Ex Ilva, Benaglia (Fim Cisl): "Bisogna aumentare la quota pubblica prima di trovare altri privati"

(Agenzia Vista) Roma, 29 dicembre 2023 "Il Governo ci ha annunciato un incontro programmato con i vertici di Mittal per l'8 gennaio. Incontro nel quale secondo loro vanno risolti in via consensuale le prospettive di acceleri d'Italia il ruolo dei Mittal. Quel che preoccupa il Governo è soprattutto evitare contenziosi e vertenze. La situazione odierna è molto grave. E' un'emergenza per molti lavoratori che in queste ore rischiano di andare in cassa integrazione. Tre sono le ipotesi prospettate dal Governo. In primo luogo c'è quella di continuare con i Mittal, cosa che non è positiva. La seconda è la soluzione consensuale, con l'uscita di Mittal. Questa per noi è l'ipotesi da perseguire, ovvero trovare nuovi gruppi privati e prima ancora tornare ad aumentare la quota pubblica. Infine c'è l'ipotesi disastrosa dell'amministrazione straordinaria. Abbiamo chiesto al Governo di evitare quest'ultima possibilità " lo ha detto Roberto Benaglia, segretario di Fim Cisl, uscendo dall'incontro con il Governo sull'ex Ilva. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev