Europee, Foti (FdI): "Vogliamo portare il buon governo del centrodestra in Europa"

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2024 "Vogliamo portare il buon governo del centrodestra anche in Europa, senza eurofollie, senza tasse sulla casa, ma ponendo al centro famiglia e imprese. L'8 e il 9 giugno l'Italia cambia l'Europa" lo ha detto il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Tommaso Foti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev