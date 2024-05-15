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Europee, Foti (FdI): "Vogliamo portare il buon governo del centrodestra in Europa"
15 maggio 2024 alle 19:53aggiornato il 25 maggio 2026 alle 04:55
(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2024 "Vogliamo portare il buon governo del centrodestra anche in Europa, senza eurofollie, senza tasse sulla casa, ma ponendo al centro famiglia e imprese. L'8 e il 9 giugno l'Italia cambia l'Europa" lo ha detto il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia Tommaso Foti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev