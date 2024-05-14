Europee, Bonetti (Azione): "L'Europa è l'unico destino possibile per l'Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2024 "Alle prossime elezioni europee si giocano due visioni completamente diverse d'Europa. Noi ne abbiamo una chiara, coerente, che è riconosciuta in un progetto politico che parte dalla consapevolezza che noi siamo europei e che l'Europa è l'unico destino possibile condiviso. Un'Europa che deve trovare unità, coesione e cooperazione per tornare ad essere una grande potenza anche sulla scala nazionale. Ma anche occuparsi di materie che oggi non possono essere lasciate ai singoli Stati. E quindi una difesa comune, politica estera decisa a livello europeo, un piano industriale europeo che si affianchi al tema della transizione ambientale, ma anche tutto con le politiche di carattere sociali per non lasciare indietro nessun cittadino. Pensate alla sanità, a quanto avremmo potuto fare in Italia con i soldi del messo sanitario: 37 miliardi messi a disposizione dall'Europa, tasso zero, che potevano oggi dare le risposte alle famiglie che hanno a che fare con quelle liste di attesa interminabili o che sono costrette a farle" così Elena Bonetti, di Azione, a margine della conferenza in cui ha annunciato la presentazione di proposta di legge per la trasparenza e limiti al finanziamento privato dell’attività politica, tenutasi presso la sala stampa della Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev