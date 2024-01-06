Epifania 2024, missione speciale per una poliziotta Befana al Policlinico Gemelli

(Agenzia Vista) Roma, 6 gennaio 2024 La Befana della Polizia di Stato e' tornata anche quest’anno al Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, per offrire un momento di gioia ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’ospedale. La befana e' arrivata a bordo della nuova Lamborghini Urus, accompagnata dagli atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro Matteo Medves, argento europeo di judo e Noemi Nicosanti, campionessa europea di kata e dai poliziotti della Questura di Roma, della Polizia Postale e della Polizia Stradale e ha portato doni e dolcetti ai piccoli degenti con la speranza di riuscire a regalare loro sorrisi e spensieratezza e far sentire la vicinanza e la solidarietà della Polizia di Stato. Ad accogliere la befana il prof. Eugenio Maria Mercuri, Direttore del Dipartimento Scienze della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, la prof.ssa Marika Pane, Direttore del Centro Clinico Nemo Pediatrico, dal prof. Antonio Ruggiero, Direttore Unità Oncologia Pediatrica e dal prof. Gianpiero Tamburrini Direttore Unità Operativa Complessa Neurochirurgia Infantile. Nel salone di ingresso dell’ospedale, bambini incuriositi e divertiti si sono avvicinati alla Befana che poi, accompagnata dai poliziotti, ha visitato alcuni reparti, in cui i piccoli sono stati allietati dai numeri di magia eseguiti da Pino, il poliziotto mago. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev