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Ecco il momento in cui Mr Ok rinuncia a tuffarsi nel Tevere per tradizionale tuffo del 1 Gennaio
01 gennaio 2024 alle 16:59aggiornato il 25 maggio 2026 alle 10:41
(Agenzia Vista) Roma, 01 gennaio 2024 Colpo di scena al tradizionale tuffo nel Tevere del primo gennaio. Dopo 35 anni, per la prima volta Mr Ok ha rinunciato a tuffarsi nel Tevere, a causa di un problema alla schiena. Maurizio Palmulli, questo il suo vero nome, è stato comunque salutato da un grande applauso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev