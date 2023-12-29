Durante: «Il 2023 si chiude con un bilancio negativo per le scelte della Giunta regionale»

Il 2023 volge al termine e, come sempre accade, è tempo di bilanci. Negativo, quello del segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante: «Si incrocia inevitabilmente con quello di una legislatura finita e, purtroppo, caratterizzata da un’azione politica inconcludente, che ha peggiorato le condizioni economiche e sociali dell’Isola».

Durante “stronca” l’operato dell’attuale giunta, e auspica un cambio di marcia dall’anno in arrivo: «Per ripartire», sostiene, «dal 2024 sarà indispensabile governare con un piglio diverso, con una visione che tenga conto dei ritardi accumulati e dello scatto necessario per trasformare in opportunità i cambiamenti in atto».