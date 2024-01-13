De Luca: "Denunceremo Fitto per omissione su fondi di coesione"

(Agenzia Vista) Napoli, 13 gennaio 2024 "Ho dato mandato all'ufficio legale della Regione di procedere con la denuncia amministrativa, contabile e penale nei confronti del ministro Fitto per atti di omissione se il giorno 20 gennaio non si sarà completato l'iter per il riparto dei fondi sviluppo e coesione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa convocata questa mattina a Palazzo Santa Lucia. "Nel frattempo - ha aggiunto De Luca - la riunione pregiudiziale con tutti i Ministeri interessati che dovrebbe essere convocata da Fitto ancora non è stata convocata. Manca una settimana ma la decisione di procedere alla denuncia l'abbiamo già presa". Fonte video: De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev