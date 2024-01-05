Crippa (Lega): «I presidenti uscenti devono essere confermati come candidati»
«I presidenti uscenti devono essere confermati come candidati». Le parole sono del vice segretario nazionale della Lega Andrea Crippa, che chiarisce la posizione del partito su chi dovrebbe essere il volto del centrodestra alle prossime elezioni regionali.
«Credo che le squadre che vincono non si debbano cambiare», ha chiarito, in riferimento alla possibilità di riproporre Christian Solinas come candidato. «Meloni ha parlato del centrodestra unito come un valore per vincere le elezioni».
(video di Roberto Murgia)