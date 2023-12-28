Costante (Fnsi): "Protestiamo contro la legge bavaglio per il diritto ad essere informati"

(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre 2023 "La Fnsi oggi protesta per la dignità della professione giornalistica, contro le limitazioni all'articolo 21 della Costituzione. L'emendamneto Costa non ci impedirà di fare il nostro lavoro, ma ci renderà più difficile farlo. Il problema è che questo emendamento è l'ultimo vagoncino di un treno che sta limitando sempre più il perimetro del diritto all'informazione. Noi non difendiamo la casta dei giornalisti, come dice la politica. Noi difendiamo il diritto dei cittadini di crearsi un'opinione liberamente formata" lo ha detto Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi), a margine del flashmob organizzato contro l'emendamento Costa davanti a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev