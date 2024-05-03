Cortellesi: "Il successo del mio film? Evidentemente ha toccato delle corde sensibili"

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2024 "Certamente il successo del mio film mi ha sorpreso. Evidentemente questo film ha toccato delle corde sensibili. Sto ancora prendendo contatto con il mio successo" lo ha detto l'attrice e regista Paola Cortellesi, una dei candidati al David di Donatello 2024, dopo aver incontrato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev