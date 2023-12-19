“Coraggio Betty”, il messaggio di vicinanza della ministra alla mamma del disabile morto a Nuoro

Un messaggio di cordoglio, speranza e vicinanza a Betty, mamma di Sergio Nardelli, il disabile 49enne morto lunedì per le esalazioni sprigionatesi in un rogo nello scantinato della sua casa in via Urbino a Nuoro. È quello che questa mattina la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli ha voluto mandare durante la visita del Centrosocioeducativo seguito da Progetto Nuoro, cooperativa sociale che da decenni garantisce in città e nel territorio supporto a famiglie di persone con disabilità.