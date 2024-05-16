Conte: "Superbonus usato dal Governo per mascherare i suoi fallimenti"

(Agenzia Vista) Pesaro, 16 maggio 2024 “Evidentemente il Governo vuole mascherare i propri fallimenti e si aggrappa al Superbonus, tra l’altro litigando internamente, però non tiene conto ai danni che fa. Famiglie e a imprese, ma ormai è una costante”, il commento del leader del M5S Conte a margine della sua visita a Pesaro sul tema del Superbonus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev